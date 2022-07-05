Из правительства Бориса Джонсона ушли сразу два министра. Британского премьера призывают подать в отставку

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В Великобритании подал в отставку министр здравоохранения Саджид Джавид. Вскоре после него об отставке объявил министр финансов Риши Сунак.

Джавид в своем заявлении об отставке отметил, что «потерял веру» в премьер-министра Бориса Джонсона. Сунак заявил, что британское общество ожидает от правительства «компетентной и серьезной работы». «Я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку», — добавил он.

Также в отставку подали заместитель председателя правящей Консервативной партии по делам молодежи Бим Афолами и торговый представитель Великобритании в Марокко Эндрю Маррисон, пишет «Би-би-си».

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство Джонсона «рушится». Лидер Партии либеральных демократов Эд Дейви призвал Джонсона немедленно подать в отставку.

В начале июня члены Палаты общин от Консервативной партии Великобритании провели голосование за продолжение работы Бориса Джонсона в должности лидера партии и премьер-министра страны.

По итогам голосования Джонсон сохранил пост. Но британские журналисты отметили, что его результат оказался хуже, чем у его предшественницы Терезы Мэй. Она удержала пост премьера по итогам голосования по вотуму недоверия, но ушла в отставку спустя несколько месяцев.

Поводом для отставки Джонсона его критики считают праздники, которые устраивали члены правительства (и он в том числе) в разгар локдаунов и ограничений из-за коронавируса.

На прошлой неделе заместитель главного организатора Консервативной партии в Палате общин Крис Пинчер ушел в отставку из-за домогательств. После этого Джонсон извинился за то, что назначал Пинчера на новые посты, хотя тот ранее уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.