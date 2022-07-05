Генпрокуратура РФ пользуется доступом в интернет «без блокировок Роскомнадзора». Это выяснилось в ходе рассмотрения иска «Медузы»

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В Таганском районном суде Москвы 5 июля рассматривался иск «Медузы» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре о признании незаконными их действий по блокировке сайта издания.

Как напоминает Сергей Бадамшин, представляющий интересы «Медузы», сайт был заблокирован дважды: сначала 4 марта 2022 года по инициативе Роскомнадзора, а затем 16 марта 2022 года уже Генпрокуратура вынесла требование о повторном ограничении доступа. Это решение Генпрокуратура приняла после мониторинга «Медузы», которая к тому моменту была заблокирована.

В ходе заседания, сообщил Бадамшин, выяснилось, что услуги провайдера Генпрокуратуре предоставляет Федеральная служба охраны (ФСО), поэтому там «интернет работает без блокировок Роскомнадзора».

В удовлетворении иска суд отказал.

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