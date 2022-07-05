ДНР обвинила в наемничестве гражданина Швеции, сдавшегося на «Азовстали»

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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики предъявили обвинения в наемничестве гражданину Швеции, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Утверждается, что этот человек находился на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. «В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал», — заявил источник ТАСС.

Имя гражданина Швеции ТАСС не называет. Другие источники о его задержании пока не сообщают.

Ранее в ДНР приговорили к смертной казни служивших в украинской армии британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и марокканца Брагима Саадуна, признав их виновными в наемничестве и «насильственном захвате власти».

Согласно сообщениям российских СМИ, ДНР предъявила такие же обвинения еще двоим британцам — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу.

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