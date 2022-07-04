В пригороде Чикаго на параде в честь Дня независимости США началась стрельба. Погибли пять человек, более десятка ранены
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В северном пригороде Чикаго Хайленд-парке произошла стрельба на параде по случаю Дня независимости США.
Власти города заявили о гибели пяти человек и госпитализации 16 человек. Из сообщения неясно, умер ли кто-то из пострадавших в больнице.
Стрелявший находится на свободе, следует из заявления властей.
По словам одного из свидетелей, в момент нападения он находился на крыше здания, передает CBS News.
Очевидцы сообщают, что видели на месте случившегося окровавленные тела, накрытые простынями, пишет Associated Press.