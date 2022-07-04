Разработчик игры «Смута» отключил сайт после получения гранта на 260 миллионов рублей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Новосибирская компания Cyberia Limited, получившая грант от государства в размере 260 миллионов рублей на разработку компьютерной игры о периоде Смутного времени в России, отключила свой сайт и ограничила доступ к своим социальным сетям, пишет «Тайга.инфо».

Как ранее обратило внимание издание iXBT.games, сайт разработчика «Смуты» был «дешевым», «частично не работал и содержал лишь несколько концептов», а последняя публикация в сообществе студии во «ВКонтакте» датирована 2018 годом.

На момент написания новости сайт компании был уже недоступен, а сообщество переименовано — теперь оно называется «Смута В С Ё». В нем остался один скрытый пользователь, а единственный пост ведет на телеграм-канал системы форумов «Двач».

Компания ООО «Сайберия Лимитед» в конце июня сменила название на ООО «Сайберия Нова», также отмечает «Тайга.инфо».

В мае 2022 года выделил средства новосибирской компании на разработку компьютерной игры «Смута». Релиз проекта был намечен на 2024 год. В основу сюжета планировалось поместить исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», сообщал «Коммерсант».

Отечественная игровая индустрия столкнулась с серьезными проблемами после начала войны в Украине. Крупные зарубежные компании начали уходить с российского рынка, а некоторые отечественные проекты, к примеру SberGames, были вынуждены закрыться.

Разработчики игр также столкнулись с трудностями с доступом к площадкам дистрибуции цифрового контента и риском потерять доступ к необходимому программному обеспечению — игровым движкам Unreal Engine и Unity, подконтрольным американским компаниям.

Российские власти разрабатывают возможные меры поддержки отрасли, в частности они собираются адаптировать налоговые и другие льготы для IT-компаний и специалистов под игровую индустрию, писал «Коммерсант» со ссылкой на источники.