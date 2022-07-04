Минфин предложил сократить расходы бюджета на 1,6 триллиона рублей. Больше всего сэкономят на транспортной и научной сферах

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Министерство финансов РФ предложило отказаться от 1,6 триллиона рублей расходов по государственным программам в 2023-2025 годах, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ведомства.

Оптимизация для «обеспечения сбалансированности» федерального бюджета предполагает уменьшение трат на 557 миллиардов рублей в 2023 году, 539 миллиардов рублей в 2024-м и 534 миллиарда рублей в 2025-м. Секвестр коснется 59 из 62 госпрограмм и непрограммных направлений.

Больше всего расходов планируется снять с госпрограмм «Развитие транспортной системы» (390 миллиардов рублей за три года), «Научно-технологическое развитие» (150 миллиардов за три года) и «Обеспечение обороноспособности страны» (120 миллиардов за три года).

При этом, как отмечает газета, ежегодно расходы по всем госпрограммам растут примерно на 1,6 триллиона рублей — в 2023–2025 годах на них планируется направить 22,6 триллиона рублей, 23 триллиона рублей и 24 триллиона рублей соответственно. Больше всего расходов правительство планирует нарастить по госпрограмме «Социальная поддержка граждан» — примерно по одному триллиону рублей в течение трех следующих лет.

Согласно действующему закону о бюджете, Минфин ожидал в 2022 году профицит бюджета в 1,3 триллиона рублей (1% ВВП), профицит в 2023-м в 299 миллиардов рублей (0,2% ВВП) и дефицит в 2024-м на уровне 523 миллиардов рублей (0,3% ВВП).

Сейчас министерство прогнозирует исполнение федерального бюджета в 2022 году с дефицитом в 1,7 триллиона рублей (1,2% ВВП). Доходы должны составить 25,5 триллиона рублей, расходы — 27,2 триллиона рублей, узнали «Ведомости». Бюджетный дефицит прогнозируется и на следующие три года: 1,6 триллиона рублей (1,1% ВВП) в 2023-м, 1,4 триллиона рублей (0,9% ВВП) в 2024-м и 1,4 триллиона рублей (0,8% ВВП) в 2025-м. Правительство должно внести в Госдуму окончательный проект бюджета не позднее 15 сентября.

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