Представитель Черноморского флота назвал «фейком» сведения о подрыве российского десантного катера
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Виктор Кочемазов назвал не соответствующими действительности сведения о подрыве на мине российского десантного катера и гибели троих военнослужащих.
«Это фейк, просто фейк и желание навредить», — заявил он ТАСС.
Информация о якобы имевшем место инциденте стала появляться в анонимных телеграм-каналах с 30 июня. Среди прочих о подрыве, приводя различные подробности, сообщали британский телеканал Sky News, спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По их данным, российский десантный катер Д-106 («Акула») якобы случайно подорвался на собственной мине неподалеку от порта Мариуполя. Одни источники утверждали, что в результате никто не пострадал, другие говорили о троих погибших моряках.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.