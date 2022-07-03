Представитель Черноморского флота назвал «фейком» сведения о подрыве российского десантного катера

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Командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Виктор Кочемазов назвал не соответствующими действительности сведения о подрыве на мине российского десантного катера и гибели троих военнослужащих.

«Это фейк, просто фейк и желание навредить», — заявил он ТАСС.

Информация о якобы имевшем место инциденте стала появляться в анонимных телеграм-каналах с 30 июня. Среди прочих о подрыве, приводя различные подробности, сообщали британский телеканал Sky News, спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По их данным, российский десантный катер Д-106 («Акула») якобы случайно подорвался на собственной мине неподалеку от порта Мариуполя. Одни источники утверждали, что в результате никто не пострадал, другие говорили о троих погибших моряках.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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