Мэр Мелитополя заявил об уничтожении российской военной базы. «Новые власти» Запорожской области это отрицают

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Вооруженные силы Украины нанесли более 30 ударов по Мелитополю и вывели из строя одну из четырех расположенных в городе российских военных баз. Об этом заявил мэр оккупированного города Иван Федоров. Он уточнил, что удары наносились исключительно по военному объекту.

В свою очередь Евгений Балицкий, которого российские государственные СМИ называют «главой военно-гражданской администрацией» Запорожской области, заявил, что ВСУ пытались нанести удары по жилым районам и инфраструктуре Мелитополя.

«Благодаря своевременной работе систем ПВО жилые районы не пострадали,снаряды падали на территории аэродрома. Частично нанесен ущерб частным домовладениям и многоэтажным жилым домам Авиагородка», — написал он в телеграм-канале.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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