В районе Крымского моста заметили клубы дыма. Движение частично остановлено

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Очевидцы сообщили, что в Керчи в районе съезда с Крымского моста заметили клубы белого дыма. Также дым видно в районе острова Тузла. Фотографии с места событий опубликовал телеграм-канал «КерчьИнфо».

В МЧС сообщили телеканалу РЕН, что задымление у Крымского моста связано с горением травы. В то же время анонимный телеграм-канал «Крымский» сообщил, ссылаясь на неназванный источник в руководстве Крыма, что дым появился из-за «учений Минобороны, МЧС и Росгвардии по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз».

В то же время управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщило, что с 13:40 1 июля движение по Крымскому мосту остановлено в сторону Новороссийска из-за ДТП. Движение в сторону Керчи осуществляется как обычно.

Обновление. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Крымского моста проходят учения правоохранительных органов. «Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет», — сказал Аксенов.

В июне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что после того, как Украина получит обещанное ей Западом оружие, «целью номер один для поражения» станет мост, ведущий в Крым.

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