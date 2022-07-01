Украина попросила Турцию задержать судно с зерном, которое вышло под российским флагом из порта Бердянска

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Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно, перевозившее под российским флагом украинское зерно из Бердянска Запорожской области. Об этом сообщает Reuters. Посол Украины в Турции Василий Боднар подтвердил, что попросил турецкие власти принять срочные меры в отношении судна.

По данным Reuters, речь идет о судне «Жибек Жолы», на котором из Бердянска вывезли 4,5 тысячи тонн зерна, принадлежавшего, по словам источника агентства в украинском МИДе, Украине.

В письме Генпрокуратуры Украины в Минюст Турции, оказавшемся в распоряжении агентства, говорится, что судно «причастно к нелегальному экспорту украинского зерна» в турецкий город Карасу. При этом ведомство сообщило о 7 тысячах тонн груза на «Жибек Жолы».

Генпрокуратура попросила «провести досмотр этого судна, изъять образцы зерна для экспертизы и потребовать информацию о его местонахождении», цитирует документ Reuters.

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Судно «Жибек Жолы» принадлежит компании из Казахстана «KTZ Express Shipping». Накануне там заявили, что в октябре 2021 года передали судно российской «Грин-Лайн» в том числе на условиях, что в течение срока действия договора компания из РФ не подпадет под санкции.

По данным владельца судна, «Грин-Лайн» заключила контракт на перевозку зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией «Mangelbert OU». Руководство последней заверило KTZ Express Shipping, что «Жибек Жолы» вышел из порта Бердянска с грузом украинской пшеницы весом 6,9 тысячи тонн 28 июня, а перевозка «осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны».

30 июня представитель «новых властей» Запорожской области, частично оккупированной российскими военными, Евгений Балицкий заявил, что из порта Бердянска вышло первое за несколько месяцев судно с 7 тысячами тонн зерна и везет его в «дружественные» страны. Вскоре он удалил информацию о пунктах назначения зерна и его количестве из своего сообщения, отмечает «Коммерсант».

Украина обвиняет Россию в краже и продаже зерна, произведенного на оккупированных территориях страны, а также в блокировке вывоза зерна с территорий, которые контролирует Киев. В РФ эти обвинения отвергают.

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