Россия потребовала от Болгарии отменить высылку 70 дипломатов, пригрозив закрыть свое посольство. В Болгарии заявили, что не допустят ультиматумов

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Власти Болгарии отказались выполнить требование России отменить решение, согласно которому 70 сотрудников дипломатических представительств РФ должны уехать из Болгарии.

«Мы не позволим иностранным дипломатам ставить ультиматум болгарскому государству», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков (цитата по Болгарскому национальному радио).

В ночь на 1 июля посольство России в Софии сообщило, что потребовало от властей Болгарии отменить свое решение, согласно которому до 3 июля страну должны покинуть 70 российских дипломатов и сотрудников персонала диппредставительств РФ.

«В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии, что автоматически означает закрытие и посольства Болгарии в Москве», — заявили российские дипломаты.

В конце июня МИД Болгарии решил сократить численность российских дипломатов, работающих в стране, до пределов, не превышающих число болгарских дипломатов в России. В общей сложности в Болгарии должны остаться работать около 50 российских сотрудников.

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