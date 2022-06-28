Болгария решила выслать 70 российских дипломатов

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Министерство иностранных дел Болгарии решило сократить численность российских дипломатов, работающих в стране, до пределов, не превышающих число болгарских дипломатов в России.

МИД сообщил об этом на встрече с послом РФ в Болгарии Элеонорой Митрофановой. В Болгарии должны остаться 23 дипломата и 25 сотрудников технического персонала, сообщается на сайте министерства.

МИД передал российскому послу список 70 сотрудников дипломатических представительств РФ, которые должны покинуть Болгарию до полуночи 3 июля 2022 года. Источник ТАСС в посольстве РФ в Софии уточнил, что речь о 70 дипломатах и представителях технического персонала посольства. В правительстве Болгарии сказали, что все 70 человек покинут страну одним рейсом 3 июля.

Болгарское издание «Дневник» пишет, что, по неофициальной информации, в посольстве РФ в Софии работают около 150 сотрудников.

В МИД РФ пока неофициально заявили, что ответят на действия Болгарии.

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