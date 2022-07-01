Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения
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Роспотребнадзор объявил, что приостановил действие всех ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте службы.
В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.
В Роспотребнадзоре отметили, что за последние четыре месяца в России интенсивность эпидемического процесса по коронавирусу снизилась более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии.