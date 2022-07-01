«Коммерсант»: для использования новых 100 рублей банкам нужно настроить банкоматы и кассовые аппараты. Но их производители ушли из России

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Введение в обращение новой банкноты номиналом 100 рублей может занять продолжительное время из-за ухода из России производителей банковского оборудования. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Как пишет газета, банкоматы, терминалы и кассовое оборудование должны быть «обучены» распознавать новые банкноты. Обычно этой настройкой занимаются производители оборудования, однако компании NCR и Diebold Nixdorf, на которые приходится 60% банкоматов в России, приостановили поставки и обслуживание в РФ.

Собеседники «Коммерсанта» считают, что «с учетом геополитической ситуации» разработки для российского рынка вряд ли будут в приоритете, а некоторые компании могут и вовсе отказаться от обслуживания новых купюр.

выразил уверенность, что процесс перехода на новую купюру займет несколько лет. Вероятно, он имел в виду запуск процесса перехода, поскольку сроки непосредственно замены старых банкнот на новые оценивают в десять лет и в самом Центробанке.

Ассоциация банков России просила ЦБ отсрочить выпуск новых банкнот еще в апреле. Представляя в конце июня новую купюру, зампред Центробанка Сергей Белов упомянул «опасения участников рынка» по поводу перенастройки оборудования и заявил, что ЦБ специально не устанавливает крайних сроков. «Если обычно адаптация оборудования занимает полгода-год, то здесь мы пойдем навстречу банкам», — заявил он.

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