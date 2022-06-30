ЦБ показал новую банкноту в 100 рублей. На ней Кремль и мемориал советскому солдату в Ржеве

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Банк России вводит в обращение с 30 июня модернизированную банкноту номиналом 100 рублей.

Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, новая сторублевая банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме, покрыта лаком и посвящена Москве и Центральному федеральному округу.

На ее лицевой стороне изображены Спасская башня московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, а также здание МГУ на Воробьевых горах, рассказал на презентации купюры заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

На оборотной стороне изображены мемориал советскому солдату в Ржеве, который Белов назвал «самым масштабным памятником, возведенным в современной России», а также музей-заповедник «Куликово поле».

Банк России

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