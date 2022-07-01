ГИБДД прекратит использовать ручные радары для фиксации нарушений
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение прекратить использование сотрудниками Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сейчас на российских дорогах работают 23,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме, заявил Колокольцев. По его словам, в том числе благодаря развитию этой системы удалось сократить число аварий на треть.
Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования
В апреле в ГУОБДД МВД России сообщили, что россиян перестанут штрафовать за незначительные нарушения правил дорожного движения, а деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на тех, кто непосредственно способствует совершению ДТП.
В 2016 году Владимир Колокольцев уже ограничивал использование радаров. Позже в ведомстве пояснили, что полного запрета на радары не было, а главным условием их возвращения стала доработка — в том числе исключение возможности удаления видеозаписей.