В России хотят предоставить льготы для закупок 215 важных препаратов, произведенных в странах ЕАЭС. Это может привести к дефициту лекарств
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Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому фармкомпании стран ЕАЭС получат значительные преимущества при госзакупках 215 препаратов.
Речь идет о механизме «второй лишний». Его суть заключается в том, что, если на торги выходит компания, препарат которой создан от субстанции до упаковки в странах ЕАЭС, то любые другие компании, препараты которых не соответствуют этим условиям, автоматически проигрывают торги.
Планируется, что правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года.
Пока новый проект постановления не опубликован (и проходит «согласительные процедуры»), но с документом удалось ознакомиться изданию «Фармацевтический вестник».
Кроме того, как сообщает издание, о планах предоставить такие льготы при госзакупках лекарств в середине июня 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Он добавил, что в министерстве приняли это решение «после февраля 2022 года».
В ноябре-декабре 2021 года активно обсуждался аналогичный проект постановления, но тогда упоминались лишь 15 препаратов. В краткосрочной перспективе эти изменения не должны были значительно отразиться на здоровье людей (например, потому что часть этих препаратов использовалась очень редко). Однако и представители некоммерческих организаций, и представители некоторых фармкомпаний, в том числе российских, высказывались и высказываются против этих нововведений: они считают, что такие льготы будут, скорее, приводить к монополизации рынка, снижению качества препаратов и дефициту лекарств в частности из-за того, что иностранные производители из-за сужения рынка будут прекращать поставки, а российские производители не будут справляться со спросом. Локализация производства, безусловно, полезна, но не с помощью таких стимулов, считают представители НКО.
По оценкам Минпромторга, представленным в пояснительной записке к первому проекту постановления (в котором речь шла о 15 препаратах), в августе 2021 года из 215 лекарственных средств в 79 случаях в России не производится субстанция, то есть действующее вещество препарата, а в 31 случае на территории России не производят готовый препарат.