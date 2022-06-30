Суд в очередной раз запретил «Happy Tree Friends». Российские власти борются с мультфильмом с 2007 года

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Кировский районный суд Петербурга запретил к распространению в России эпизод мультсериала , опубликованный в ютьюбе, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд удовлетворил иск прокурора и запретил распространять серию «Friday the 13th», опубликованную в 2012 году на канале американской анимационной студии Mondo Media, выпускавшей сериал. Это самый популярный эпизод на канале, его посмотрели больше 100 миллионов раз.

Суд посчитал, что серия содержит «материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих». В эпизоде мультсериала есть «натуралистические сцены, связанные с издевательствами, кровью, приемами лишения жизни». Суд решил, что подростки могут подражать главным героям сериала.

Российские власти ведут борьбу с мультсериалом «Happy Tree Friends» с 2007 года, когда он начал выходить на телеканале «2×2». В 2008 году сериал по требованию властей убрали из телеэфира.

В июле 2021 года суд в Петербурге запретил к распространению серии «Happy Tree Friends», опубликованные на двух пиратских сайтах. Осенью в России начали блокировать эпизоды сериала на ютьюб-канале Mondo Media, утверждает фанатский сайт «Happy Tree Friends». По его данным, 18 июня 2022 года в России заблокировали две самые популярные серии — уже упомянутую «Friday the 13th» и «Eyes Cold Lemonade».

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