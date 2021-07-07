Суд в Петербурге запретил мультсериал «Happy Tree Friends»

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению мультсериал «Happy Tree Friends», размещенный на сайтах Lordfilm и Vseseriipodriad. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Запретить мультфильм просила прокуратура. «Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России», — цитирует пресс-служба выводы экспертов.

Также Октябрьский суд по требованию прокуратуры запретил мультфильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти», размещенные на различных сайтах, в том числе на ютьюбе.

«Happy Tree Friends» («Счастливые лесные друзья») — мультсериал, созданный с помощью Flash-анимации. Его герои — милые зверьки, которые в каждой серии трагически погибают. Сериал выпускала американская анимационная студия Mondo Media в 1999-2016 годах. Он состоит из более чем сотни коротких эпизодов. Они выходили в интернете и на американском кабельном канале G4.

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