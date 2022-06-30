Суд отказался менять приговор московским чиновницам по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году. Но срок давности истек, и они вышли на свободу

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Басманный районный суд Москвы оставил в силе приговор бывшим сотрудницам департамента труда и социальной защиты московской мэрии Татьяне Барсуковой и Елене Семкиной, осужденным по делу о гибели в 2016 году 14 детей на Сямозере в Карелии.

Однако срок давности по делу истек, и чиновниц, признанных виновными в халатности и приговоренных весной 2022 года к четырем с половиной и четырем годам колонии освободили в зале суда. Об этом сообщила «Медузе» Ольга Ильина, мать погибшего на Сямозере 11-летнего Всеволода Заслонова.

В июне 2016 года на Сямозере в Карелии 47 детей и несколько инструкторов попали на лодках в шторм. 14 детей погибли. После гибели детей было возбуждено несколько уголовных дел.

В марте 2019 года суд в Карелии рассмотрел дело в отношении бывших руководителей и инструкторов лагеря «Сямозеро» и чиновников местного Роспотребнадзора. Троих фигурантов суд оправдал, бывший директор лагеря «Сямозеро» Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по девять с половиной лет колонии общего режима, инструктор Валерий Круподерщиков был осужден на восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

Татьяна Барсукова и Елена Семкина были последними осужденными по делу о гибели детей на Сямозере. Срок давности их дела истек 18 июня и освобождение в зале суда было ожидаемым. Перед апелляцией родители погибших детей запустили петицию, потребовав отменить срок давности.

Подробнее о суде по делу о гибели детей на Сямозере

В 2016 году на Сямозере погибли 14 детей. Чиновников судят до сих пор — но из-за сроков давности они могут уйти от ответственности «Медуза» рассказывает, как родители погибших и пострадавших пытаются изменить законодательство

Подробнее о суде по делу о гибели детей на Сямозере

В 2016 году на Сямозере погибли 14 детей. Чиновников судят до сих пор — но из-за сроков давности они могут уйти от ответственности «Медуза» рассказывает, как родители погибших и пострадавших пытаются изменить законодательство

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