Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

«Железный занавес» между Россией и странами Запада начал опускаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

«Что касается „железного занавеса“, — я согласен с Владимиром Владимировичем (Макеем, — прим. „Медуза“), он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы МИДа РФ, в происходящем виноваты США и ЕС, поскольку они «разрушили все механизмы», которые существовали между Россией и западными странами.

«Я имею в виду и саммиты, которые два раза в год происходили, и заседания правительства России и Европейской комиссии, и общие пространства, по которым выстраивались четыре „дорожные карты“, двадцать секторальных диалогов, безвизовый диалог… Все это было обрушено в одночасье», — сказал министр.

Лавров также отметил, что отношений между РФ и ЕС не существует с 2014 года, а в будущем Россия не намерена верить ни Евросоюзу, ни Соединенным Штатам и будет «предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях».

Глава МИД РФ добавил, что когда у стран Запада «одержимость собственным величием пройдет», Россия будет договариваться с ними исключительно на условиях «равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников».

В начале июня президент РФ Владимир Путин говорил, что «железного занавеса» не будет, поскольку Россию «со стороны невозможно обнести забором, а сама она не собирается такой забор вокруг себя возводить».

После начала войны с Украиной США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели несколько пакетов санкций в отношении России и объявили о подготовке новых. Так, в июне ЕС одобрил шестой пакет санкций, включающий в себя поэтапный отказ Евросоюза от российской нефти.

Другие высказывания главы МИД РФ

МИД РФ обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве» Все началось с Сергея Лаврова — он сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь». Теперь в Израиле обсуждают отказ от нейтралитета в войне России с Украиной

Другие высказывания главы МИД РФ

МИД РФ обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве» Все началось с Сергея Лаврова — он сказал, что «у Гитлера была еврейская кровь». Теперь в Израиле обсуждают отказ от нейтралитета в войне России с Украиной

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь