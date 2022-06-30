«Идея свободы может кончиться только с нами». Кирилл Серебренников обратился к зрителям последней премьеры «Гоголь-центра»
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Вечером 30 июня в «Гоголь-центре» состоялась премьера спектакля «Я не участвую в войне» режиссера Алексея Аграновича. Это последняя премьера сезона и последний спектакль, который Агранович поставил на посту художественного руководителя «Гоголь-центра».
Накануне департамент культуры Москвы объявил о смене художественного руководителя и директора «Гоголь-центра».Алексея Аграновича и Алексея Кабешева заменили на Антона Яковлева и Александра Бочарникова. Сам центр продолжит работу под названием Театр имени Гоголя.
К зрителям по видеосвязи обратился Кирилл Серебренников, возглавлявший «Гоголь-центр» с 2012 года до февраля 2021 года. Вот что он сказал:
Если у человека заберут прописку, то это не значит, что его убивают (аплодисменты). Не значит, что его лишили жизни. Было это здание, будет какое-то другое. «Гоголь-центр» — это идея, идея свободы. Идея свободы может кончиться только с нами. Мы вот такие люди, очень неприятные для власти, очень неприятные для кого-то, но любимые друг другом и нужные друг другу.
Наверное, нужные и театральной Москве, и умному, прогрессивному, любимому нами зрителю, который все эти годы был с нами, заполняя этот зал и создавая эти 98 и сколько-то там процентов, которыми нам надо было отчитываться, благодаря которым нас, может быть, так долго и не закрывали.
Закончился этот адрес, когда-нибудь продолжится другой. Действительно, жизнь коротка, искусство вечно. Мы еще молодые, а в России, как вы знаете, жить надо долго (смех в зале). Будем жить долго и увидим как, надеюсь, когда-нибудь кончится война и наступит прекрасная Россия будущего (аплодисменты).
Кирилл Серебренников обращался к зрителям последней премьеры в «Гоголь-центре» из Авиньона. 7 июля там «Черным монахом» в постановке Серебренникова откроется знаменитый театральный фестиваль.
Кирилл Серебренников в конце марта уехал из России и сделал ряд антивоенных заявлений.