ТАСС: власти Москвы решили не продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым на посту художественного руководителя «Гоголь-центра»

Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, контракт Серебренникова заканчивается «в конце этого месяца». Сам режиссер подтвердил, что соглашение истекает в двадцатых числах февраля, но отказался от дальнейших комментариев.

В департаменте культуры информацию пока не комментировали.

Кирилл Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 году.

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и штрафу 800 тысяч рублей по .