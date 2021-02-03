ТАСС: власти Москвы решили не продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым на посту художественного руководителя «Гоголь-центра»
Источник: ТАСС
Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
По данным источника, контракт Серебренникова заканчивается «в конце этого месяца». Сам режиссер подтвердил, что соглашение истекает в двадцатых числах февраля, но отказался от дальнейших комментариев.
В департаменте культуры информацию пока не комментировали.
Кирилл Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 году.
В июне 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и штрафу 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии».