Госдума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за «фейки» и «дискредитацию» армии
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, наделяющий Генпрокуратуру правом внесудебного закрытия СМИ за распространение «фейков», «дискредитации» Вооруженных сил РФ и «призывов к санкциям».
К окончательному чтению в законопроект было внесено так называемое «право на ошибку», предполагающее, что СМИ не будут лишаться регистрации или блокироваться в интернете мгновенно и навсегда.
Согласно закону, при первом нарушении прокуратура будет требовать от Роскомнадзора приостановки деятельности СМИ на срок до трех месяцев, а при повторном — до шести месяцев.
Если в эти периоды СМИ устраняет нарушения, оно сможет возобновить деятельность по решению РКН.
Законом предусмотрено, что в случае неоднократных нарушений регистрация СМИ может быть признана недействительной.
Также в документе прописана возможность запрета иностранных СМИ в России в ответ на аналогичные действия в отношении российских СМИ за рубежом.
По российскому закону «О СМИ» раньше лишить лицензии издание, в том числе иностранное, мог только суд по иску Роскомнадзора.