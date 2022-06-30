Госдума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за «фейки» и «дискредитацию» армии

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, наделяющий Генпрокуратуру правом внесудебного закрытия СМИ за распространение «фейков», «дискредитации» Вооруженных сил РФ и «призывов к санкциям».

К окончательному чтению в законопроект было внесено так называемое «право на ошибку», предполагающее, что СМИ не будут лишаться регистрации или блокироваться в интернете мгновенно и навсегда.

Согласно закону, при первом нарушении прокуратура будет требовать от Роскомнадзора приостановки деятельности СМИ на срок до трех месяцев, а при повторном — до шести месяцев.

Если в эти периоды СМИ устраняет нарушения, оно сможет возобновить деятельность по решению РКН.

Законом предусмотрено, что в случае неоднократных нарушений регистрация СМИ может быть признана недействительной.

Также в документе прописана возможность запрета иностранных СМИ в России в ответ на аналогичные действия в отношении российских СМИ за рубежом.

По российскому закону «О СМИ» раньше лишить лицензии издание, в том числе иностранное, мог только суд по иску Роскомнадзора.

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