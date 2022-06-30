Главного подозреваемого в парижских терактах 2015 года приговорили к пожизненному заключению

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Салах Абдесалам, единственный выживший из группы террористов, устроивших нападения в Париже 13 ноября 2015 года, приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Как отмечает Reuters, это один из самых суровых приговоров, ранее выносившийся судебной системой Франции лишь четырежды.

Всего по делу о терактах в Париже вместе с Абдесаламом проходили 20 фигурантов. Остальные обвинялись в пособничестве террористам. Все они признаны виновными на процессе, продолжавшемся десять месяцев и завершившемся 29 июня. Подсудимые получили сроки от двух лет тюрьмы. Шестерых судили заочно, они находятся в розыске, но, предположительно, погибли в результате американских авиаударов на Ближнем Востоке.

Помимо Абдесалама, самый суровый срок получил его подельник Мухаммед Абрини, он также приговорен к пожизненному заключению, однако через 22 года может рассчитывать на досрочное освобождение.

13 ноября 2015 года десять террористов « » совершили серию нападений в Париже: устроили взрывы возле стадиона «Стад-де-Франс» во время футбольного матча между Францией и Германией, затем напали на посетителей шести кафе и ресторанов в 10-м и 11-м округах Парижа, а также взяли в заложники около 100 человек в концертном зале «Батаклан», где выступала рок-группа Eagles of Death Metal. В результате терактов погибли 130 человек, в том числе 90 человек в «Батаклане», еще около 500 человек получили ранения. Девять террористов погибли, приведя в действие «пояса смертников».

Как проходил суд

Захват заложников в концертном зале «Батаклан» — самый страшный теракт в истории Франции. Спустя шесть лет после него начался суд над террористами Это крупнейший процесс в современной истории страны

Как проходил суд

Захват заложников в концертном зале «Батаклан» — самый страшный теракт в истории Франции. Спустя шесть лет после него начался суд над террористами Это крупнейший процесс в современной истории страны