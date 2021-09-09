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На рисунке ключевой фигурант дела о терактах в Париже Салах Абдесалам выступает в зале суда. 8 сентября 2021 года Alain Jocard / AFP / Scanpix / LETA

Во Франции начался судебный процесс по делу о серии терактов, совершенных в Париже 13 ноября 2015 года. Тогда погибли 130 человек. Первое заседание прошло 8 сентября во Дворце юстиции в Париже. Ожидается, что суд будет продолжаться в течение девяти месяцев, а приговор вынесут в мае 2022 года. В суде собираются выступить 1800 гражданских истцов и 330 адвокатов.

В нападении на Париж участвовали 10 террористов . Они разделились на три группы и совершили серию спланированных атак. Сперва боевики устроили взрывы возле стадиона «Стад-де-Франс» во время футбольного матча между Францией и Германией, где присутствовал тогдашний президент Франции Франсуа Олланд. Затем террористы напали на посетителей кафе и ресторанов в 10-м и 11-м округах Парижа, а также взяли в заложники около 100 человек в концертном зале «Батаклан», где выступала рок-группа Eagles of Death Metal.

В результате терактов погибли 130 человек, в том числе 90 человек в «Батаклане», еще около 500 человек получили ранения. Спустя два года после случившегося 31-летний мужчина, выживший во время нападения на «Батаклан», совершил самоубийство, и его признали 131-й жертвой серии терактов в Париже. Из 10 нападавших девять человек погибли — некоторые при взрывах «поясов смертников», одного убили полицейские. Нападение на Париж стало крупнейшим терактом во Франции.

Организатором терактов, по версии правоохранительных органов Франции, стал Абдельхамид Абауд, которого убили в ходе полицейской спецоперации в Сен-Дени, предместье Парижа, через несколько дней после случившегося. В нападении на Париж участвовали члены бельгийской исламистской ячейки, участники которой в марте 2016 года осуществили .

Расследование уголовного дела о теракте продолжалось в течение шести лет в 19 странах мира. Следователи провели 47 тысяч допросов. Дело состоит из 542 томов, которые, если их сложить вместе, достигают в высоту 53 метров.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, в том числе один из выживших террористов. Это 31-летний гражданин Франции марокканского происхождения Салах Абдесалам, проживавший в Бельгии, который сыграл одну из главных ролей в нападении на Париж. Считается, что он отвечал за перевозку террористов-смертников из Германии и Венгрии в Брюссель, где жили некоторые участники парижских терактов.

Перед терактом во Франции Абдесалам арендовал гостиничные номера и автомобили. В день нападения он отвез троих террористов-смертников к стадиону «Стад-де-Франс», а сам должен был взорвать «пояс смертника». По неизвестной до конца причине Салах Абдесалам бросил свою машину в 18-м округе Парижа и не стал взрывать бомбу. Он позвонил другу в Брюссель, после чего его отвезли в Бельгию.

Абдесалама задержали в марте 2016 года в Бельгии за несколько дней до . За два дня до задержания он вступил в перестрелку с бельгийской полицией, за что его уже приговорили к 20 годам тюремного заключения. После задержания Абдесалам сказал полицейским, что во время нападения на Париж изменил свое мнение и не стал взрывать «пояс смертника». Следователи при этом установили, что его «пояс» был неисправен.

Из 19 других обвиняемых шестерых судят заочно, они находятся в розыске. Пятеро из них — высокопоставленные участники «Исламского государства» — предположительно, погибли в результате авиаударов американских беспилотников по целям на Ближнем Востоке, а шестой сидит в тюрьме в Турции. Остальных фигурантов дела обвиняют в пособничестве террористам: по версии следствия, одни арендовали помещения для хранения оружия и взрывчатки, другие помогали участникам нападения пересечь границу. Большинству фигурантов дела грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы.

Среди обвиняемых могут быть люди, которые должны были стать смертниками в день терактов. Одним из доказательств по делу стал ноутбук с планами террористов, найденный после теракта в Брюсселе в марте 2016 года. Помимо трех целей в Париже в этих планах упоминались еще две: амстердамский аэропорт Схипхол и некое метро. По одной из версий, четвертой группе террористов, в которую входили двое обвиняемых, представших сейчас перед судом, приказали атаковать Схипхол. Еще по одной версии, Салах Абдесалам должен был устроить взрыв в метро в 18-м округе, где он бросил свою машину. На это, в частности, указывает заявление «Исламского государства», сделанное сразу после терактов в Париже. В нем говорилось о взрыве в метро в 18-м округе, которого на самом деле не было.

В первый день суда ключевой фигурант дела Салах Абдесалам отказался отвечать на многие вопросы. Он появился на процессе в черной рубашке с коротким рукавом, черных штанах и черной же защитной маске на лице. Когда председательствующий судья Жан-Луи Периес спросил имя обвиняемого, тот в ответ произнес . Абдесалам не стал отвечать на вопрос о своих родителях. Когда его спросили о работе, он сказал, что «отказался от всех профессий, чтобы стать бойцом „Исламского государства“».

Салах Абдесалам также заявил, что с ним и другими фигурантами дела «обращаются как с собаками». «Вы должны относиться к нам как к людям», — сказал он. В ответ из зала суда раздались крики: «А что насчет нас? Погибли 130 человек!». Судья заявил Абдесаламу, что тот находится «не в церковном, а в демократическом суде».

Суд по делу о нападении на Париж — крупнейший процесс в современной истории Франции. Для него во Дворце юстиции в Париже за семь миллионов евро построили отдельный зал, рассчитанный на 600 человек. В других комнатах меньшего размера, где установили экраны с трансляцией заседаний, могут разместиться еще 2000 человек, но планируется, что только небольшая часть из них будет присутствовать на процессе. Ожидается, что в новом зале суда будут рассматривать другие громкие дела о терроризме. Начавшийся судебный процесс по делу о нападении на Париж стал первым во Франции, за которым пострадавшие смогут следить по онлайн-трансляции, и один из редких процессов, который снимают на видео.

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