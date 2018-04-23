Участник парижских терактов приговорен в Бельгии к 20 годам за нападение на полицейских

Салах Абдесалам, входивший в группу террористов, устроивших нападения в Париже 13 ноября 2015 года, приговорен судом в Бельгии к 20 годам тюремного заключения.

Приговор Абдесаламу вынесен по делу о перестрелке с бельгийской полицией 15 марта 2016 года — через четыре месяца после терактов в Париже. Спустя два дня после перестрелки Абдесалам был арестован.

Во Франции Салаху Абдесаламу заочно предъявлены обвинения в причастности к серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Публично Абдесалам эти обвинения, как отмечает Le Parisien, пока никак не комментировал.