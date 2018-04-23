Участник парижских терактов приговорен в Бельгии к 20 годам за нападение на полицейских
Салах Абдесалам, входивший в группу террористов, устроивших нападения в Париже 13 ноября 2015 года, приговорен судом в Бельгии к 20 годам тюремного заключения.
Приговор Абдесаламу вынесен по делу о перестрелке с бельгийской полицией 15 марта 2016 года — через четыре месяца после терактов в Париже. Спустя два дня после перестрелки Абдесалам был арестован.
Во Франции Салаху Абдесаламу заочно предъявлены обвинения в причастности к серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Публично Абдесалам эти обвинения, как отмечает Le Parisien, пока никак не комментировал.
В результате серии терактов в Париже в ноябре 2015 года погибли около 130 человек. Террористы, в частности, взорвали бомбы рядом со стадионом «Стад де Франс» и напали на концертный зал «Батаклан».
Брат Салаха Абдесалама — Ибрагим — был одним из семи смертников, непосредственно участвовавших в серии нападений.
Нападение, по версии правоохранительных органов Франции, организовал Абдельхамид Абауд — он был убит полицейскими в ходе спецоперации в Сен-Дени через несколько дней после терактов.