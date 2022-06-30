Банк России смягчил ограничения на валютные переводы физических лиц за рубеж. Теперь можно перечислять до 1 миллиона долларов
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Банк России разрешил с 1 июля физическими лицам перечислять со счетов в российских банках за рубеж до 1 миллиона долларов США в месяц (или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте).
Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц — резидентов из дружественных государств.
Ранее, напомнил ЦБ, действовало ограничение в 150 тысяч долларов США (или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюты) в календарный месяц.
«Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке», — сообщается на сайте ЦБ РФ.
После вторжения России в Украины ЦБ РФ ввел ограничения на операции с валютой. В частности, были введены лимиты на переводы, запрещена продажа наличной валюты физическим лицам, а снять с валютных счетов в банке им разрешалось не более 10 тысяч долларов, а остальную сумму — только в рублях.
Постепенно часть этих ограничения смягчили, например, банкам разрешили продавать наличную валюту физическим лицам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля. При этом полностью снимать ограничения по покупке наличной валюты физическими лицам, заявили в ЦБ в конце мая, не планируется до сентября.