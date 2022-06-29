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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге был выполнен «по разведанным целям».

Отвечая на вопросы журналистов в Ашхабаде, Путин заявил, что украинские военные размещают технику в «жилых кварталах, еще где-то», а также «прячут» ее «во всякие ангары, рынки», и российские военные наносят удары по этим объектам, а не по гражданским целям.

Просто так «по полям» у нас никто не стреляет. <…> Как правило, это делается по результатам разведанных целей. <…> Уверен, что в этом случае было все то же самое. Ну, прячут же технику, которую особенно Запад доставляет, во всякие ангары, рынки, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют, или там приводят в порядок после длительного периода перегонки с той же заграницы. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит.

Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу в Полтавской области 27 июня. В результате удара, который разрушил часть торгового центра «Амстор» и начал там пожар, погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 20 числятся пропавшими без вести. Около 60 человек получили ранения.

Минобороны РФ заявило, что наносило удар по ангарам с американским вооружениям, а к пожару в якобы «не функционировавшем» торговом центре привела детонация боеприпасов. «Медуза» подробно писала, почему это объяснение не выдерживает критики.

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