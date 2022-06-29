Певца Ар Келли приговорили к 30 годам за сексуальную эксплуатацию женщин и несовершеннолетних девушек
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В Нью-Йорке суд приговорил певца Ар Келли к 30 годам лишения свободы за сексуальную эксплуатацию женщин и несовершеннолетних девушек.
Присяжные признали его виновным в сентябре 2021 года. Ему грозило пожизненное заключение.
Ар Келли намерен подать апелляцию, заявили его адвокаты. Как пишет Reuters, он проходит обвиняемым по еще нескольким делам, в том числе связанным с детской порнографией.
«Медуза» подробно писала об обвинениях против певца. В ходе процесса пострадавшие заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны Ар Келли, о том, что он держал их взаперти против их воли, шантажировал их и контролировал их жизни.
Ар Келли (настоящее имя — Роберт Келли) получил известность в 1990-х годах как певец и автор песен в стиле RʼnʼB. Он обладатель трех «Грэмми» и автор хита «I Believe I Can Fly» из фильма «Космический джем».