Певца Ар Келли приговорили к 30 годам за сексуальную эксплуатацию женщин и несовершеннолетних девушек

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В Нью-Йорке суд приговорил певца Ар Келли к 30 годам лишения свободы за сексуальную эксплуатацию женщин и несовершеннолетних девушек.

Присяжные признали его виновным в сентябре 2021 года. Ему грозило пожизненное заключение.

Ар Келли намерен подать апелляцию, заявили его адвокаты. Как пишет Reuters, он проходит обвиняемым по еще нескольким делам, в том числе связанным с детской порнографией.

«Медуза» подробно писала об обвинениях против певца. В ходе процесса пострадавшие заявили о сексуальном и физическом насилии со стороны Ар Келли, о том, что он держал их взаперти против их воли, шантажировал их и контролировал их жизни.

Ар Келли (настоящее имя — Роберт Келли) получил известность в 1990-х годах как певец и автор песен в стиле RʼnʼB. Он обладатель трех «Грэмми» и автор хита «I Believe I Can Fly» из фильма «Космический джем».

Подробнее о деле Ар Келли

Певцу Ар Келли грозит пожизненный срок Его десятилетиями обвиняли в сексуальном насилии над женщинами и девочками-подростками — но только сейчас признали виновным

Подробнее о деле Ар Келли

Певцу Ар Келли грозит пожизненный срок Его десятилетиями обвиняли в сексуальном насилии над женщинами и девочками-подростками — но только сейчас признали виновным

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