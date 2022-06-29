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Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC, что его не интересуют слухи о болезни президента России Владимира Путина. Беседу процитировала «Украинская правда».

Я не знаю, что происходит с Путиным. Я считаю, что у них (россиян) действительно есть большая болезнь в целом. Но она, мне кажется, сложнее, чем то, о чем говорите вы (о болезни Путина). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь захвата, болезнь относительно таких пыток, которые они совершили на нашей земле. Мне кажется, что это сложный момент и это болезнь не только одного человека.

Президент Украины считает, что многие люди в окружении президента РФ «больны из-за завышенных амбиций, непонимания и неуважения к международному праву, неуважения просто к жизни людей».

В интервью Зеленский также затронул тему потерь воюющих сторон. По его словам, Украина несет большие потери, но у России они еще больше.

Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек. Где мы теряем один танк — они теряют пять. Вот так мы боремся. Но нужно быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Ибо на один наш танк у них есть 10 своих танков, на одного нашего бойца — у них 10 военных. И какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся.

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Слухи о возможной болезни Владимира Путина распространяются в последние месяцы. В апреле издание «Проект» писало, что Путина сопровождает в поездках бригада врачей, в том числе специалисты по онкологическим заболеваниям и проблемам щитовидной железы. В мае 2022 года о том, что у Путина был рак, публично упомянул режиссер Оливер Стоун, лично работавший с президентом РФ.

В июне Newsweek со ссылкой на разведку США сообщил, что в апреле Путин прошел курс лечения от онкологического заболевания в продвинутой стадии. В свою очередь в расследовании Paris Match говорилось, что сотрудники Федеральной службы охраны РФ собирают кал и мочу российского президента в зарубежных поездках, чтобы скрыть данные о его здоровье.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце мая говорил, что «вменяемые люди» не смогут увидеть у Путина «признаки какого-то недуга или недомогания».

Расследование «Проекта»

Что происходит со здоровьем Путина? Президент очень беспокоится о своем организме. Он принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит в Сочи в сопровождении бригады врачей

Расследование «Проекта»

Что происходит со здоровьем Путина? Президент очень беспокоится о своем организме. Он принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит в Сочи в сопровождении бригады врачей

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