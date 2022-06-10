Paris Match: в зарубежных поездках Путина сопровождает сотрудник ФСО, который собирает его экскременты

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Сотрудники Федеральной службы охраны ( ) России собирают отходы жизнедеятельности организма президента РФ Владимира Путина — кал и мочу. Об этом говорится в расследовании Paris Match, в котором участвовал журналист издания .

О сборе экскрементов российского президента авторы расследования узнали, изучив детали поездки Путина в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года. По словам неназванных источников, в ходе визита сотрудник ФСО собрал фекалии Путина в специальные пакеты и в чемодане привез в Россию. По данным журналистов, это сделали, чтобы скрыть данные о здоровье президента.

Paris Match указывает, что сотрудников российского посольства заставили молчать о случившемся. По информации издания, подобное также произошло во время визита Путина во Францию 29 мая 2017 года, когда президент Франции Эммануэль Макрон принимал его в Версале.

Помимо специального чемодана для сбора биоматериалов Путина в поездках сопровождает личный биотуалет, пишет издание Faridaily. Впервые об этом стало известно в феврале 2020 года, когда американская актриса Джулия Луи-Дрейфус выступила в вечернем шоу Стивена Кольбера на CBS. Она рассказала, что в Музее истории искусств в Вене во время визита Путина организовали для российского президента биотуалет за пределами здания музея. Луи-Дрейфус узнала об этом от сотрудников музея. Знакомый Путина, работавший с ним в прошлом, сообщил Faridaily, что Путин возит свой туалет в зарубежные поездки с самого начала своего президентства.

Источник Faridaily отметил, что во время мероприятий охрана Путина также следит за тем, чтобы никто не забирал чашки, из которых пьет президент. «Потом ее (чашку) либо тщательно протирают и убирают все следы, либо забирают. За отпечатками пальцев тоже следят, если он что-то потрогал», — сказал собеседник издания.

Знакомый Путина говорит, что биоматериалы президента охраняются государственной тайной. Доступ к экскрементам Путина может позволить узнать о предрасположенности к наследственным болезням, о текущей болезни и приеме лекарств. «Это огромное поле для манипуляций», — говорит источник, добавляя, что многие западные лидеры также не используют гостиничные туалеты в командировках.

В последние месяцы активно распространяются слухи о том, что у Владимира Путина есть проблемы со здоровьем и, возможно, онкологическое заболевание. В начале июня журнал Newsweek сообщил со ссылкой на источники, что разведка США подготовила доклад о том, что Путин в апреле прошел курс лечения от онкологического заболевания в продвинутой стадии. В мае режиссер Оливер Стоун, работавший с Путиным, говорил, что у российского президента был рак.

В апреле издание «Проект» при участии журналистки «Медузы» Светланы Рейтер выпустило расследование о здоровье президента России. В нем, в частности, говорилось, что Путина в поездках сопровождает бригада врачей, в том числе специалисты по онкологическим заболеваниям и болезням щитовидной железы.

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