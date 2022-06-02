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Американская разведка подготовила доклад о том, что президент РФ Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от онкологического заболевания в продвинутой стадии. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием документа.

В докладе также утверждается, что в марте была совершена попытка покушения на жизнь российского президента (об этом также говорила украинская разведка).

Newsweek пишет, что это был уже четвертый доклад о здоровье Владимира Путина, подготовленный для Белого дома (за какой срок, не уточняется). Предыдущий документ, подготовленный двумя неделями ранее, описывал его как «смертельно больного». В новом докладе, согласно публикации, фиксируются положительные изменения в состоянии Путина.

Авторы докладов, как следует из статьи, анализировали в том числе фото- и видеоматериалы с публичных появлений российского президента.

Слухи о том, что у Владимира Путина есть проблемы со здоровьем и, возможно, онкологическое заболевание, активно распространяются в последние месяцы. В мае 2022 года то, что у Путина был рак, публично упомянул, в частности, режиссер Оливер Стоун, лично работавший с ним. Издание «Проект» писало, что Путина сопровождает в поездках бригада врачей, в том числе специалисты по онкологическим заболеваниям и проблемам щитовидной железы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце мая заявил, что «вменяемые люди» не смогут увидеть у Путина «признаки какого-то недуга или недомогания».

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