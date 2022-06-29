Джонсон: Путин не начал бы войну, если бы был женщиной. Кремль: Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российское вторжение в Украину «идеальным примером токсичной маскулинности». Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Если бы президент РФ Владимир Путин был женщиной, война бы не началась, считает Джонсон.

«Если бы Путин был женщиной, которой он, очевидно, не является, — но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную мачо-войну, вторжение и насилие в том виде, в каком он это сделал», — сказал он журналистам.

Слова британского премьера прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — заявил он.

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