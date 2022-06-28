Западные компании продолжают уходить из РФ. О передаче российских активов объявили Michelin, Whirlpool и Kone

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В конце июня три зарубежные компании анонсировали продажу бизнеса в России и уход с российского рынка.

Крупнейший американский производитель бытовой техники Whirlpool Corporation, которому принадлежат такие бренды как Hotpoint и Indesit, продаст свои российские активы турецкой компании Arcelik. Сумма сделки составит более 200 миллионов евро. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на турецкий сайт публичного раскрытия информации.

Французский производитель шин Michelin объявил, что до конца 2022 года намерен передать свой российский бизнес в РФ местному руководству. Это решение было принято в связи с невозможностью возобновления производства из-за проблем с поставками и в условиях «общей неопределенности», говорится в пресс-релизе. Финансовые последствия ухода из России компания оценила примерно в 250 миллионов евро.

Финская корпорация Kone, специализирующаяся на производстве лифтов, сообщила, что передаст свое подразделение в РФ российским топ-менеджерам. Предполагается, что сделка по передаче активов состоится в IV квартале 2022 года, после чего компания покинет российский рынок, а местное подразделение начнет функционировать самостоятельно под другим названием.

На каких условиях Michelin и Kone передают свои российские активы, пока не уточняется.

После начала войны в Украине десятки крупнейших мировых компаний покинули Россию, сократили или приостановили деятельность. Ранее в этом месяце о прекращении деятельности на российском рынке сообщил американский производитель спортивной одежды Nike; финский холдинг S-Group принял решение о продаже сети отелей Sokos в Санкт-Петербурге; испанская сеть магазинов одежды Mango объявила, что прекратит прямые продажи в России и передаст свои магазины российским партнерам; американский холдинг PPG Industries и финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila анонсировали свой уход с российского рынка с возможной продажей активов компаний.

Другие важные события этого дня

Война Сто двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Другие важные события этого дня

Война Сто двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь