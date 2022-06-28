«Я президент, *****». Сотрудница Белого дома рассказала, как Трамп в январе 2021 года бросился на охранника, отказавшегося везти его в Капитолий

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Помощница бывшего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза, Кэссиди Хатчинсон, утверждает, что во время 6 января 2021 года 45-й президент США Дональд Трамп набросился в президентском лимузине на сотрудника Секретной службы, когда его отказались везти в Капитолий.

Как пишет Reuters, Хатчинсон рассказала об этом на слушаниях в специальном комитете Палаты представителей, расследующем события 6 января. По ее словам, в тот день Трамп возмутился, что служба безопасности использует металлоискатели, чтобы не допустить вооруженных людей на территорию, где он выступал с речью.

После митинга, утверждает Кэссиди Хатчинсон, Трамп вступил в перепалку с агентом Секретной службы Бобби Энгелем. Как отмечает CNBC, показания Хатчинсон основаны на словах другого помощника, Тони Орнато, который рассказал ей о случившегося.

Когда Трамп сел в лимузин, а агент Энгель сказал, что президент не сможет поехать в Капитолий, тот рассердился. «Я президент, , отвезите меня в Капитолий сейчас же», — якобы сказал Трамп (цитата по The New York Times). Затем он потянулся с заднего сиденья на переднее и попытался взяться за руль. Бобби Энгель схватил его за руку и сказал: «Сэр, вам нужно убрать руку с руля. Мы возвращаемся в Западное крыло». После этого, сказала Хатчинсон, Трамп «свободной рукой бросился на Бобби Энгеля».

Дональд Трамп пока это не комментировал.

9 июня в Конгрессе США начались публичные слушания, посвященные расследованию штурма Капитолия в 2021 году. Всего уже прошло шесть слушаний. Как отмечает Reuters, выступление Кэссиди Хатчинсон — первый раз за месяц, когда бывшая сотрудница Белого дома дала показаний в прямом эфире.

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