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Первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести второй референдум о независимости страны от Великобритании 19 октября 2023 года. Она пообещала принять все необходимые юридические меры, чтобы голосование состоялось даже в случае, если британское правительство попытается его заблокировать.

На референдум планируется вынести тот же вопрос, что и в 2014 году: «Должна ли Шотландия быть независимой страной?»

По словам Стерджен, она написала премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой наделить шотландский парламент полномочиями для проведения консультативного референдума. На случай отказа первый министр заранее обратилась к лорду-адвокату Дороти Бейн, главному юристу Шотландии, чтобы она рассмотрела возможность обращения в Верховный суд.

Дороти Бейн уже дала свое согласие и намерена оспорить норму, согласно которой для проведения референдума необходимо получить согласие премьер-министра. В случае если суд встанет на сторону британского правительства, то, как заявила Никола Стерджен, Шотландская независимая партия примет участие в следующих всеобщих выборах в Великобритании, что само по себе станет референдумом-де факто.

«Чего я не хочу делать и чего я никогда не сделаю — это не позволю шотландской демократии оказаться в заложниках Бориса Джонсона или любого другого премьер-министра», — сказала Никола Стерджен.

Консультативный референдум не сделает Шотландию сразу независимой. После голосования парламенты Великобритании и Шотландии должны будут принять соответствующие законы.

Прошлый референдум о независимости прошел в 2014 году и с небольшим перевесом голосов был отклонен. В связи с тем, что Великобритания вышла из Евросоюза против воли большинства шотландцев, правительство Шотландии считает необходимым снова поднять этот вопрос.

Сам Джонсон и Консервативная партия Великобритании выступают резко против референдума. Они заявляют, что голосование прошло в 2014 году и 55% шотландцев выступил против отсоединения, поэтому вопрос необходимо считать решенным.

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