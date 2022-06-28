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МИД РФ назвал нежелательной на территории России любую деятельность Шведского агентства международного развития (SIDA) и Шведского института, потребовав ее немедленного прекращения.

28 июня в ведомство был вызван временный поверенный в делах Швеции в РФ Юханнес Даниельссон — ему было объявлено, что попытки дальнейшего продвижения проектов этих организаций приведут к объявлению шведских дипломатов персонами нон грата.

В заявлении российских дипломатов Шведское агентство международного развития и Шведский институт называются государственными организациями, продвигающими «Стратегию правительства Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России» с бюджетным финансированием в размере 389 миллионов шведских крон.

С началом специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики шведская сторона заявила о том, что все средства в рамках вышеупомянутой стратегии будут отныне использоваться исключительно для поддержки «российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ». На эти цели будет перенаправлено около 40% общего бюджета стратегии, изначально выделенного на реализацию российско-шведских проектов в других сферах с госучастием.

В МИД РФ считают, что сейчас организации «фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество».

Шведское агентство международного развития и Шведский институт не включены в список «нежелательных организаций», который ведет Минюст РФ. Такой статус назначается Генпрокуратурой РФ по согласованию с МИД РФ иностранным организациям, чья деятельность признается представляющей угрозу конституционному строю или безопасности России. Сейчас в списке «нежелательных» 56 организаций.

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