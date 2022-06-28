В Калининградской области сняли мемориальную доску литовскому писателю Видунасу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В соцсетях администрации города Советск в Калининградской области опубликовали кадры демонтажа мемориальной доски литовскому писателю Видунасу, установленной на одном из домов.

Такое же видео было размещено и на странице Макарова во «ВКонтакте», доступ к которой в настоящий момент закрыт. РБК пишет, что пока страница была доступна, главе Советска в комментариях задали вопрос: «Для чего снимают доску?» На который глава Советска ответил: «Уничтожают», а затем сообщил, что «товарищи просят» вместо Видунаса Дениса Давыдова, сопроводив пост ссылкой на статью о герое войны 1812 года.

Видунас (настоящее имя — Вильгельмас Стороста) — литовский писатель, драматург и философ. С 1892 по 1944 годы с перерывами он жил в Тильзите, который сейчас называется Советск, где, в числе прочего, преподавал в школе. Видунас был изображен на купюре в 200 литов.

Литва с 18 июня прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда, а с 21 июня и грузовой транспорт из России с товарами, попавшими под санкции ЕС. По данным губернатора Калининградской области, запрет коснулся от 40 до 50% грузов, перевозимых из регионов РФ в область. Власти России обвинили Литву в транспортной «блокаде» и пригрозили принять ответные меры, если ограничения не снимут.

Читайте также

Запрет на транзит российских грузов в Калининградскую область и обратно — это «нарушение всего и вся»? Или законное решение властей Литвы? 5 карточек

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь