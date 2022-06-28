В Херсоне «новые власти» задержали мэра города Игоря Колыхаева

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Мэр Херсона Игорь Колыхаев задержан российскими силами утром 28 июня, сообщила советница главы города Галина Ляшевская.

Колыхаева задержали возле здания, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. По словам Ляшевской, в операции участвовали бойцы Росгвардии и, возможно, ФСБ. «После обыска Колыхаева посадили в автобус [с символом] Z и увезли», — написала Ляшевская в соцсетях. Она связала задержание мэра с тем, что он отказался сотрудничать с оккупационными властями.

Представитель «новых властей» Херсонской области Кирилл Стремоусов, которого российские государственные СМИ называют «заместителем главы военно-гражданской администрации» региона, подтвердил, что «экс-мэр Колыхаев» задержан. По словам Стремоусова, Колыхаев «призывал игнорировать процессы» и «навредил процессу денацификации».

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

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Игорь Колыхаев победил на выборах мэра Херсона в 2020 году. После российского вторжения в Украину и захвата Херсона в самом начале войны Колыхаев продолжал исполнять свои обязанности. 25 апреля вооруженные люди сменили охрану в здании Херсонского горсовета, а на следующий день «новые власти» представили «главу администрации Херсона», им стал депутат городского совета Александр Кобец. РИА Новости после этого сообщило, что «прежний мэр Игорь Колыхаев уволен».

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