Госдума приняла в основном чтении новый законопроект об «иностранных агентах»

Новый законопроект регулирует деятельность людей и организаций, объявленных в России «иностранными агентами». В частности, таким статусом предлагается наделять тех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах» и при этом не получает иностранное финансирование, как сейчас. Четыре существующих реестра «иноагентов» предлагают объединить в один.

Кроме того, в законопроекте есть понятие . На людей, которых объявили «аффилированными лицами», не распространяются требования, установленные для «иноагентов». При этом Минюст будет вести реестр «аффилированных лиц».