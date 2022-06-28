Госдума приняла в основном чтении новый законопроект об «иностранных агентах»
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Депутаты Госдумы РФ приняли во втором, основном, чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Новый законопроект регулирует деятельность людей и организаций, объявленных в России «иностранными агентами». В частности, таким статусом предлагается наделять тех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах» и при этом не получает иностранное финансирование, как сейчас. Четыре существующих реестра «иноагентов» предлагают объединить в один.
Кроме того, в законопроекте есть понятие «физических лиц, аффилированных с иностранными агентами». На людей, которых объявили «аффилированными лицами», не распространяются требования, установленные для «иноагентов». При этом Минюст будет вести реестр «аффилированных лиц».
Из 74 поправок, предложенных ко второму чтению, депутаты одобрили 14, пишет «Коммерсант». Отклоненные поправки, по данным издания, носили «смягчающий» характер. Депутат Василий Пискарев сказал, что в условиях проведения «специальной военной операции» в Украине «либерализация данного законопроекта недопустима».
В частности, депутаты приняли поправки, которые запрещают «иностранным агентам»:
- получать государственную финансовую поддержку, в том числе на творческую деятельность;
- преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также заниматься просветительской деятельностью с детьми (организации, объявленные «иноагентами», не могут заниматься образованием детей);
- выпускать информационную продукцию для детей;
- участвовать в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- вести упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- выступать экспертами при государственных экологических экспертизах и участвовать в организации и проведении общественных экологических экспертиз;
- инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
- эксплуатировать или охранять значимые объекты критической информационной инфраструктуры.
В одной из поправок предлагается, чтобы «иностранными агентами» не объявляли объединения работодателей и торгово-промышленные палаты.
В третьем чтении законопроект планируют рассмотреть 29 июня.