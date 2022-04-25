В Госдуме придумали новый закон об «иноагентах». И это плохая новость В реестр предложили включать тех, кто находится под «иностранным влиянием», и родственников «иноагентов»

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Пикет на Лубянке против признания СМИ «иноагентами», 21 августа 2021 года Денис Каминев

Российские разработали новый законопроект об «иностранных агентах». Он называется «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Ожидается, что документ внесут в Госдуму 25 или 26 апреля. РБК и «Известия» ознакомились с текстом законопроекта.

Документ необходим в связи с «большим и растущим вниманием к этому институту [„иноагентов“] недружественных России стран, которые хотят влиять на наших граждан и политику государства», заявил «Известиям» соавтор проекта закона, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Раньше поправки об «иноагентах» вносились в разные законы. Новый законопроект объединит их все в одном месте, сказал Луговой. РБК и «Известия» описали, какие новшества предложены в документе.

Обновлено. Новый законопроект об «иностранных агентах» внесен на рассмотрение депутатов Госдумы, сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев.

«Иноагентом» смогут объявить тех, кто находится под «иностранным влиянием»

«Иностранным агентом» авторы законопроекта предлагают считать тех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах» , а также ведет хотя бы один из следующих видов деятельности:

политическая;

сбор сведений о военной и военно-технической деятельности РФ;

распространение сообщений и материалов для неограниченного круга лиц или участие в создании таких сообщений и материалов.

«Иностранным влиянием» предлагается считать предоставление иностранным источником (например, иностранным государством, его органами власти, международными организациями) или оказание им воздействия — «в том числе путем принуждения, убеждения».

Для включения в реестр уже не нужно будет иностранного финансирования

Как отмечает РБК, из определения «иноагента» следует, что власти смогут наделить таким статусом тех, кто, по их мнению, находится под «иностранным влиянием» — и для этого не обязательно получать иностранные деньги или или какие-либо другие виды поддержки из-за рубежа, .

На вопрос РБК, как можно доказать, что на кого-то оказывалось воздействие путем принуждения и убеждения, Луговой сказал, что эта формулировка предложена к первому чтению законопроекта, а ко второму ее планируется пояснить более подробно.

Родственники «иноагентов» тоже рискуют стать «иноагентами»

В законопроекте есть понятие аффилированных лиц (его ввели в законодательство об «иноагентах» немного раньше, для таких людей существует даже отдельный реестр).

«Аффилированные лица включены в новый законопроект, чтобы ситуация с иностранными агентами была прозрачнее. Ведь очень часто те или иные „иноагенты“, получающие поддержку из-за рубежа, прибегали к помощи посредников, которые также осуществляли финансирование политической деятельности. Нам хотелось сделать понятным, кто связан с этим лицом», — рассказал «Известиям» Луговой.

По его словам, в самом законопроекте не прописано, кто может быть признан аффилированным с «иноагентами». « Это может быть любой, кто им помогает вести такую деятельность, в том числе и родственники », — добавил Луговой.

В «иноагенты» смогут записать и коммерческую компанию

Как пишут «Известия», законопроект даст новое определение того, кто может быть объявлен в России «иноагентом». Вот какие формулировки приводит издание:

любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы;

российское или иностранное общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц;

физическое лицо независимо от его гражданства.

Сейчас коммерческие компании тоже объявляют «иноагентами», но только если они связаны со СМИ (например, компания-учредитель СМИ).

На вопрос РБК, может ли подпасть под действие закона такая компания, как Coca-Cola, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев сказал, что для этого компания должна начать вести в России политическую деятельность, опираясь на зарубежное финансирование.

Какие еще новшества предлагает законопроект

Запретить «иноагентам» быть организаторами публичных мероприятий, вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность для детей, производить для них информационную продукцию, получать государственные гранты и инвестировать в стратегические предприятия РФ.

для детей, производить для них информационную продукцию, получать государственные гранты и инвестировать в стратегические предприятия РФ. Объединить реестра «иноагентов» в один.

маркировку для указания статуса «иноагента». Не указывать статус в постах «личного плана» в соцсетях.

Блокировать сайты «иноагентов» по запросу Минюста при нарушениях — в том числе при отсутствии маркировки .

. Не объявлять «иноагентами» государственные органы и компании, зарегистрированные партии и религиозные организации.

Ввести единый порядок исключения из реестра «иноагентов». Среди возможных способов — смерть, ликвидация юрлица и проверка Минюста, которая покажет, что «иноагент» в течение года не получал иностранной поддержки.

Авторы законопроекта настаивают, что речь не идет об ужесточении существующих «иноагентских» норм, а только об их уточнении. «Закон становится более удобным для понимания и применения. На мой взгляд, он учитывает рекомендации по регулированию законодательства об „иноагентах“, которые поступали к нам с начала 2012 года», — заявил «Известиям» соавтор документа, зампред комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов.

В парламенте документ готовы концептуально поддержать «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду». «Это очень нужный законопроект, который конкретизирует и систематизирует законодательство об „иноагентах“. Они сами хотели большей ясности. Вот мы ее новыми нормами и вносим», — заявил «Известиям» зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

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