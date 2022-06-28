Британское Минобороны: Россия резко увеличила интенсивность ударов по территории Украины, используя ракеты большой дальности

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Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке о происходящем в зоне боевых действий в Украине обращает внимание на тот факт, что Россия 24-26 июня произвела необычно интенсивную серию ракетных ударов по украинской территории.

Российские войска использовали ракеты большой дальности — X-22 советской разработки (AS-4 KITCHEN по классификации НАТО) и более современные Х-101 (AS-23a KODIAK по классификации НАТО). Их запускали с самолетов, находившихся в воздушном пространстве России и Беларуси.

Эти ракеты, отмечается в сводке Минобороны Великобритании, «были разработаны как стратегическое оружие, однако Россия продолжает использовать их в большом количестве для получения тактического преимущества».

Также в сводке сообщается, что, по данным Минобороны Великобритании, украинские силы продолжают укреплять свои позиции в Лисичанске, успешно нанося удары по российским войскам. Российское командование, говорится в сводке, перебросило в Донбасс основные подразделения шести армий, однако им удалось добиться лишь тактического успеха с Северодонецком, а силы все больше истощаются.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Относитесь к ней с осторожность.

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