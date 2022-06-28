Борис Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с открытым приглашением российским ученым, недовольным политикой Владимира Путина, переезжать на работу в Соединенное Королевство.

«Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — заявил британский премьер в рамках саммита G7, проходящего в Баварии.

Инициатива Джонсона продвигается как расширение системы партнерства между университетами Украины и Великобритании, пишет The Guardian. Как предполагается, в рамках программы помощи так называемым исследователям в группе риска, бюджет которой увеличен почти на десять миллионов фунтов стерлингов, в Великобританию смогут приехать около 130 украинских ученых, чтобы продолжить свои исследования в безопасной среде. Такую же поддержку теперь власти Великобритании готовы оказывать российским ученым.

Изначально на программу поддержки украинских ученых, запущенную в марте, было выделено три миллиона фунтов стерлингов. Тогда же министр науки Великобритании Джордж Фриман объявлял о прекращении финансирования исследовательских программ, проводящихся совместно с российскими государственными университетами и организациями. При этом он отметил, что эта мера направлена только против путинского режима и не затрагивает тех российских ученых и студентов, которые выступают против войны и политики Кремля.

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