Бизнесмена Дмитрия Михальченко приговорили к 20 годам колонии по делу о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево

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Второй Западный окружный военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере одного миллиона рублей бывшему гендиректору компании «Форум» Дмитрию Михальченко по делу о хищениях при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огарево.

Как сообщает «Интерфакс», бизнесмен был признан виновным в растрате бюджетных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК), а также организации преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК). Обвинение запрашивало для Михальченко такой же срок лишения свободы.

Другому фигуранту уголовного дела, бывшему директору ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны России Андрею Каминову суд назначил 15 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей.

Бывшего руководителя Службы инженерно-технического обеспечения РФ генерал-лейтенанта запаса Игоря Васильева и начальника одного из отделов этой же службы полковника Дмитрия Улитина судья приговорил к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно со штрафами по 500 тысяч рублей и лишением воинских званий.

Еще двое фигурантов — бывший гендиректор компании «Стройфасад» Сергей Литвинов и бывший глава компании «Климат проф» Борис Мальцев — получили 11 лет колонии строгого режима со штрафом 600 тысяч рублей и три года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей соответственно.

Также суд совокупно взыскал с осужденных более 1,2 миллиарда рублей по гражданскому иску ФСО РФ в счет взыскания материального ущерба.

Дмитрий Михальченко был арестован в 2016 году по делу о контрабанде дорогого алкоголя. Позже появились сообщения, что он причастен и к делу о хищениях при строительстве резиденции в Ново-Огарево, ущерб по которому составил более 1,2 миллиарда рублей. В 2018 году бизнесмена приговорили по делу о контрабанде к четырем годам и семи месяцам колонии.

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