Обвинение попросило приговорить Дмитрия Михальченко к 20 годам колонии. Его обвиняют в хищениях при строительстве резиденции президента РФ

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Обвинение попросило приговорить к 20 годам колонии строгого режима бизнесмена Дмитрия Михальченко, который проходит по делу о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево, сообщает «Интерфакс».

Бывшего директора подведомственного предприятия «Атэкс» Андрея Каминова прокурор попросил посадить на 18 лет, бывшего руководителя компании «Стройфасад» Сергея Литвинова — на 17. Троим другим подсудимым обвинение попросило назначить 8-8,5 лет колонии.

Фигуранты дела обвиняются в хищении в особо крупном размере. Михальченко, Каминову и Литвинову также вменяется организация преступного сообщества.

Дмитрий Михальченко был арестован в 2016 году по делу о контрабанде дорогого алкоголя. Позже появились сообщения, что он причастен и к делу о хищениях при строительстве резиденции в Ново-Огарево. В 2018-м бизнесмена по делу о контрабанде приговорили к четырем годам и семи месяцам колонии.

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