Зеленский призвал лидеров «Большой семерки» сделать все возможное, чтобы Украина закончила войну до конца года

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Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к участникам саммита . Он, сообщает BBC News со ссылкой на AFP, в частности, призвал лидеров G7 сделать все возможное для того, чтобы боевые действия в Украине закончились до конца 2022 года.

Зеленский заявил, что зимой украинским войскам будет сложнее вести боевые действия, чтобы вернуть под свой контроль оккупированные российскими войсками территории. Он призвал страны «Большой семерки» предоставить тяжелые вооружения, системы ПВО, обеспечить гарантии безопасности, а также помочь с экспортом зерна и с восстановлением Украины после войны.

Президент Украины также призвал усилить санкционное давление на Россию. Офис Зеленского в сообщении о выступлении президента на саммите «Большой семерки» уточняет, что Зеленский говорил, в числе прочего, об ограничении цен на нефть, которую экспортирует Россия.

Зеленский, сообщил офис президента Украины, также отдельно поблагодарил страны «Большой семерки» за ту военную и финансовую помощь, которую они уже оказали.

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