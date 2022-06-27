В телешоу «Форт Боярд» больше не будет живых тигров. Их заменят виртуальные 3D-модели

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В следующем сезоне французской версии телешоу «Форт Боярд», который стартует на телеканале France 2 в начале июля, не будет живых тигров. Об этом 24 июня написала французская версия издания Huffington Post.

Продакшен-студия Adventure Line Productions, которая снимает «Форт Боярд», еще в феврале 2022 года заявила, что появлявшиеся в шоу тигры Кашмир и Тоска «уйдут на пенсию».

Их решили не заменять другими тиграми в связи с «эволюцией мышления» общества, которое стало больше заботиться о благополучии животных, заявили в Adventure Line Productions. Вместо этого живых тигров заменят виртуальные 3D-модели. Как они будут выглядеть, можно увидеть в трейлере нового сезона «Форт Боярд».

LeHuffPost

«Сначала мы хотели использовать архивные изображения тигров, но подумали, что зрителям это покажется странным, поскольку они знают, что животных больше нет», — заявил Huffington Post продюсер «Форт Боярд» Гийом Раман. Он добавил, что 3D-модели будут взаимодействовать с игроками — например, облизываться, когда те будут пробегать поблизости.

Телеигра «Форт Боярд» выходит на французском телевидении с 1990 года. В 1998-2021 годах различные российские телеканалы снимали и показывали русскую версию шоу.

Тигры в игре «Форт Боярд» охраняли сокровищницу с золотыми монетами.

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