Софья Сапега написала прошение о помиловании

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Россиянка Софья Сапега, приговоренная в Беларуси к шести годам колонии, написала прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на адвоката.

По данным издания, в прошении сказано, что Сапега совершила преступления из-за «молодости и глупости», попав под влияние «деструктивно настроенной группы людей».

«Би-би-си» называет возможным препятствием к помилованию то, что россиянка еще не выплатила всю компенсацию потерпевшим.

Софья Сапега была задержана в мае 2021 года вместе со своим тогдашним молодым человеком Романом Протасевичем, бывшим главредом телеграм-канала Nexta. Задержание стало возможно благодаря экстренной посадке в Минске их рейса Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Сапегу обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные белорусских силовиков. В мае 2022 года ее приговорили к шести годам колонии по статьям о разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных.

Президент Беларуси Александр Лукашенко после приговора заявил, что ему «жалко девчонку» и что осужденную можно передать России. «Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают», — сказал он.

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