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Глава Росгвардии Виктор Золотов учредил памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Приказ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в приказе, на лицевой стороне медали изображен военнослужащий с автоматом на фоне ленты, сложенной в виде буквы Z. На оборотной — эмблема Росгвардии в виде двуглавого орла.

Награждать медалью будут сотрудников Росгвардии, которые принимали участие в «специальной военной операции» (какой именно, в приказе не уточняется), «за добросовестную службу». Также медаль смогут получить другие люди, если они отличились, помогая в выполнении задач, возложенных на Росгвардию, во время «специальной военной операции».

Военнослужащие Росгвардии участвуют в войне в Украине, которую российские власти разрешают называть только «специальной военной операцией». В частности, росгвардейцы охраняют оккупированные территории и промышленные объекты.

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